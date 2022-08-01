Военнопленные в Еленовке могли быть убиты термобарическим оружием — генпрокурор

Международные эксперты уверены в том, что помещение Еленовской колонии, где держали украинских военнопленных, уничтожено не ракетами, а другим оружием. Об этом в эфире национального телемарафона заявил генпрокурор Украины Андрей Костин.



Он подчеркнул, что это, безусловно, — не ракетный обстрел. В этом международные эксперты уверены.



«Предварительные выводы наших международных экспертов говорят о том, что причиной этого убийства или способом этого убийства было термобарическое оружие. Это предварительные выводы нескольких международных экспертов», — отметил генпрокурор.



«Это также подтверждается той информацией, которую сейчас прорабатывают органы досудебного расследования под процессуальным руководством прокуроров Офиса генерального прокурора», — добавил он.



Что касается конкретных лиц, то неотложные следственные действия проводятся, но этот вопрос является более сложным, отметил Костин.



«На мой взгляд, приоритетным сейчас является разоблачение российской пропаганды и дезинформации о возможном подрыве здания ракетными системами типа HIMARS, о том, что они пытаются сейчас утверждать. Но еще раз хочу сказать, что мы уже имеем предварительные выводы международных экспертов о том, что это было следствием применения термобарического оружия, которым пользуется именно страна-агрессор», — подытожил генпрокурор.

В ночь на 29 июля произошел удар по Еленовской колонии на подконтрольной группировке «ДНР» территории, в которой находились украинские военнопленные. Погибли порядка 50 человека, десятки ранены. Власти России и Украины обвинили друг друга в трагедии.



Минобороны РФ опубликовало списки 48 погибших и 73 раненых украинских военнопленных в Еленовке.



Россия до сих пор не предоставила доступ Красному Кресту и ООН к колонии в Оленовке, хотя обещала пригласить их.