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Военнопленные в Еленовке могли быть убиты термобарическим оружием — генпрокурор

01 августа 2022, 21:47

Военнопленные в Еленовке могли быть убиты термобарическим оружием — генпрокурор

Международные эксперты уверены в том, что помещение Еленовской колонии, где держали украинских военнопленных, уничтожено не ракетами, а другим оружием. Об этом в эфире национального телемарафона заявил генпрокурор Украины Андрей Костин.

Он подчеркнул, что это, безусловно, не ракетный обстрел. В этом международные эксперты уверены.

«Предварительные выводы наших международных экспертов говорят о том, что причиной этого убийства или способом этого убийства было термобарическое оружие. Это предварительные выводы нескольких международных экспертов», отметил генпрокурор.

«Это также подтверждается той информацией, которую сейчас прорабатывают органы досудебного расследования под процессуальным руководством прокуроров Офиса генерального прокурора», добавил он.

Что касается конкретных лиц, то неотложные следственные действия проводятся, но этот вопрос является более сложным, отметил Костин.

«На мой взгляд, приоритетным сейчас является разоблачение российской пропаганды и дезинформации о возможном подрыве здания ракетными системами типа HIMARS, о том, что они пытаются сейчас утверждать. Но еще раз хочу сказать, что мы уже имеем предварительные выводы международных экспертов о том, что это было следствием применения термобарического оружия, которым пользуется именно страна-агрессор», подытожил генпрокурор.

В ночь на 29 июля произошел удар по Еленовской колонии на подконтрольной группировке «ДНР» территории, в которой находились украинские военнопленные. Погибли порядка 50 человека, десятки ранены. Власти России и Украины обвинили друг друга в трагедии.

Минобороны РФ опубликовало списки 48 погибших и 73 раненых украинских военнопленных в Еленовке.

Россия до сих пор не предоставила доступ Красному Кресту и ООН к колонии в Оленовке, хотя обещала пригласить их.

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