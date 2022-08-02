У РФ визнали «Азов» терористичною організацією

Кримінальний кодекс РФ передбачає для учасників терористичних організацій тюремне ув'язнення терміном від десяти до 20 років, а для організаторів — від 15 до 20 років, але при цьому російські закони звільняють від відповідальності осіб, які до початку слідчих дій або власного затримання добровільно припинили участь у таких організаціях.
Раніше 1 серпня генпрокурор України Андрій Костін заявив
, що міжнародні експерти впевнені в тому, що приміщення Оленівської колонії, де тримали українських військовополонених, у тому числі і військових «Азова», було знищено не ракетами, а іншою зброєю.