Приложение «Воздушная тревога» будет предупреждать о химической и радиационной опасности

В мобильном приложении «Воздушная тревога» появятся новые функции, оно будет предупреждать о химической и радиационной опасности. Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.



Украинский разработчик и производитель систем безопасности Ajax Systems добавил в мобильное приложение «Воздушная тревога» предупреждения о химической и радиационной опасности.



Отмечается, что на сегодняшний день программу загрузили около 11 миллионов раз.



Теперь каждый скачавший приложение может получить уведомление о начале и завершении пяти типов тревог: воздушная тревога; артиллерийский обстрел; уличные бои; химическая опасность; радиационная опасность.



Также Минцифры сообщает, что «для каждого типа тревоги созданы уникальные оповещения. Помимо звуковых сигналов, приложение также посылает текстовые сообщения с рекомендациями действий в зависимости от вида угрозы».



Координацию тревог обеспечивают дежурные ГСЧС.



Обновление уже доступно пользователям операционных систем iOS, Android и Huawei.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил мир, что человечество «всего в одном недоразумении от ядерного уничтожения».