Додаток «Повітряна тривога» попереджатиме про хімічну та радіаційну небезпеку

У мобільному додатку «Повітряна тривога» з'являться нові функції, додаток попереджатиме про хімічну та радіаційну небезпеку. Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.



Український розробник та виробник систем безпеки Ajax Systems додав у мобільний додаток «Повітряна тривога» попередження про хімічну та радіаційну небезпеку.



Зазначається, що на сьогоднішній день програму завантажили близько 11 мільйонів разів.



Тепер кожен хто встановив додаток може отримати повідомлення про початок і завершення п'яти типів тривог: повітряна тривога; артилерійський обстріл; вуличні бої; хімічна небезпека; радіаційна небезпека.



Також Мінцифри повідомляє, що «для кожного типу тривоги створено унікальні сповіщення. Крім звукових сигналів, програма також надсилає текстові повідомлення з рекомендаціями дій залежно від виду загрози».



Координацію тривог забезпечують чергові ДСНС.



Оновлення вже доступне користувачам операційних систем iOS, Android та Huawei.

Раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш попередив світ, що людство «всього в одному непорозуміння від ядерного знищення».