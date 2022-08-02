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Генсек ООН заявил, что мир столкнулся с ядерной опасностью

02 августа 2022, 13:24

Генсек ООН заявил, что мир столкнулся с ядерной опасностью

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупреждает мир, что человечество «всего в одном недоразумении от ядерного уничтожения». Об этом сообщает Sky News.

Он заявил, что причина в кризисах «с ядерным подтекстом», уточнив, что речь о ситуации на Ближнем Востоке, в Северной Корее и в Украине.

«Пока нам очень везло. Но удача — это не стратегия. Это также не защита от геополитической напряженности, которая перерастает в ядерный конфликт», - сказал Генсек ООН, отметив, что отделяют мир от ядерного уничтожения «одно лишь недоразумение, один просчет», а сейчас момент ядерной опасности, которой не было со времен разгара холодной войны.

Антониу Гутерриш сообщил также, что ядерные угрозы стоят на повестке дня встречи в Нью-Йорке стран, подписавших договор о нераспространении этого оружия.

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