Генсек ООН заявил, что мир столкнулся с ядерной опасностью

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупреждает мир, что человечество «всего в одном недоразумении от ядерного уничтожения». Об этом сообщает Sky News.



Он заявил, что причина в кризисах «с ядерным подтекстом», уточнив, что речь о ситуации на Ближнем Востоке, в Северной Корее и в Украине.



«Пока нам очень везло. Но удача — это не стратегия. Это также не защита от геополитической напряженности, которая перерастает в ядерный конфликт», - сказал Генсек ООН, отметив, что отделяют мир от ядерного уничтожения «одно лишь недоразумение, один просчет», а сейчас момент ядерной опасности, которой не было со времен разгара холодной войны.

Антониу Гутерриш сообщил также, что ядерные угрозы стоят на повестке дня встречи в Нью-Йорке стран, подписавших договор о нераспространении этого оружия.