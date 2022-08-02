Ракетная атака по Украине: сбито семь из восьми российских крылатых ракет

Украинские военные вечером во вторник сбили семь из восьми крылатых ракет, которые были выпущены в направлении центральных, южных и западных областей Украины. Об этом сообщает Воздушное командование ВСУ.



«2 августа около 17 часов оккупанты нанесли ракетный удар из района Каспийского моря. Применялись стратегические бомбардировщики Ту-95 (Ту-160). В общей сложности по территории Украины было выпущено восемь крылатых ракет типа Х-101 (Х-555) в направлении центральных, южных и западных областей Украины», - сказано в сообщении.



Так, шесть ракет ликвидировали зенитные ракетные войска и одна сбита истребителем авиации Воздушных сил. Однако, есть одно попадание во Львовской области – поражен зенитный ракетный комплекс. Ущерб и пострадавшие уточняются.