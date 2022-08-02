Ракетна атака по Україні: збито сім із восьми російських крилатих ракет

Українські військові увечері у вівторок збили сім із восьми крилатих ракет, які були випущені у напрямку центральних, південних та західних областей України. Про це повідомляє Повітряне командування ЗСУ.



«2 серпня близько 17 години окупанти завдали ракетного удару з району Каспійського моря. Застосовувалися стратегічні бомбардувальники Ту-95 (Ту-160). Загалом по територієї України було випущено вісім крилатих ракет типу Х-101 (Х-555) у напрямку центральних, південних та західних областей України», - сказано в повідомленні.



Так, шість ракет ліквідували зенітні ракетні війська та одна збита винищувачем авіації Повітряних сил. Проте, є одне влучення у Львівській області – вражений зенітний ракетний комплекс. Збитки та постраждалі уточнюються.