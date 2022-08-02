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Вышедший из порта Одессы сухогруз уже в Турции

02 августа 2022, 21:25

Вышедший из порта Одессы сухогруз уже в Турции

Стамбул. Фото: Минобороны Турции Стамбул. Фото: Минобороны Турции

Первый с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину сухогруз с украинской агропродукцией прибыл в Стамбул. Об этом сообщает Минобороны Турции.

«Сухогруз RAZONI, груженный кукурузой, вышел вчера из Одесского порта Украины, достиг черноморского входа в пролив Босфор и стал на якорь в отведенном ему месте», — говорится в сообщении.

После прибытия судно должно пройти инспекцию совместной контрольной группой, и затем 26 тысяч тонн украинской кукурузы направятся в порт Триполи в Ливане.

Ранее сообщалось, что 1 августа первое судно с украинским зерном с начала нового этапа войны РФ против Украины покинуло одесский порт, сухогруз направляется по Черному морю в Ливан.

22 июля в Стамбуле Украина, Турция и ООН подписали соглашение о разблокировании портов и вывозе украинского зерна. Зеркальное соглашение с Турцией и ООН также подписала Россия.

23 июля россияне атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа «Калибр». В нем находилось зерно, которое должны были отправить на экспорт.

Через морские коридоры из трех портов Одесской области планируют вывозить три миллиона тонн украинской агропродукции ежемесячно.

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