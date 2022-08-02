Суховантаж, що вийшов з порту Одеси, вже в Туреччині

Стамбул. Фото: Міноборони Туреччини

Перше від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну суховантажне судно з українською агропродукцією прибуло до Стамбула. Про це повідомляє Міноборони Туреччини.



«Суховантаж RAZONI, завантажений кукурудзою, вийшов учора з Одеського порту України, досяг чорноморського входу в протоку Босфор і став на якір у відведеному йому місці», — йдеться в повідомленні.



Після прибуття судно має пройти інспекцію спільною контрольною групою, а потім 26 тисяч тонн української кукурудзи попрямують до порту Триполі в Лівані.

Раніше повідомлялося, що 1 серпня перше судно з українським зерном від початку нового етапу війни РФ проти України залишило одеський порт, суховантажне судно прямує Чорним морем до Лівану.

22 липня у Стамбулі Україна, Туреччина та ООН підписали угоду про розблокування портів та вивезення українського зерна. Дзеркальну угоду з Туреччиною та ООН також підписала Росія.



23 липня росіяни атакували Одеський морський торговельний порт крилатими ракетами типу «Калібр». У ньому було зерно, яке мали відправити на експорт.



Через морські коридори із трьох портів Одеської області планують вивозити три мільйони тонн української агропродукції щомісяця.