Суховантаж, що вийшов з порту Одеси, вже в Туреччині

02 серпня 2022, 21:25

Суховантаж, що вийшов з порту Одеси, вже в Туреччині

Стамбул. Фото: Міноборони Туреччини Стамбул. Фото: Міноборони Туреччини

Перше від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну суховантажне судно з українською агропродукцією прибуло до Стамбула. Про це повідомляє Міноборони Туреччини.

«Суховантаж RAZONI, завантажений кукурудзою, вийшов учора з Одеського порту України, досяг чорноморського входу в протоку Босфор і став на якір у відведеному йому місці», — йдеться в повідомленні.

Після прибуття судно має пройти інспекцію спільною контрольною групою, а потім 26 тисяч тонн української кукурудзи попрямують до порту Триполі в Лівані.

Раніше повідомлялося, що 1 серпня перше судно з українським зерном від початку нового етапу війни РФ проти України залишило одеський порт, суховантажне судно прямує Чорним морем до Лівану.

22 липня у Стамбулі Україна, Туреччина та ООН підписали угоду про розблокування портів та вивезення українського зерна. Дзеркальну угоду з Туреччиною та ООН також підписала Росія.

23 липня росіяни атакували Одеський морський торговельний порт крилатими ракетами типу «Калібр». У ньому було зерно, яке мали відправити на експорт.

Через морські коридори із трьох портів Одеської області планують вивозити три мільйони тонн української агропродукції щомісяця.

Ще за темою

Місця
Одеса Порти
Інше
Війна Зерно

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:55
Обов'язкова евакуація з Донбасу розпочалася. Обстріл Донецька. Головне за день ►
22:00
«ДНР» заявила про обстріли: Двоє людей загинули та 22 поранені
19:27
У Херсоні повідомляють про вибухи
18:17
Угруповання «ЛНР» пообіцяло 100 тисяч рублів тим, хто втратив майно
17:52
«ДНР»: Кількість поранених жителів Донецька з початку доби збільшилася до 11, є загибла
17:07
У Донецьку в дах житлової висотки вдарила блискавка
16:27
У «ДНР» хочуть запровадити покарання «за мужоложство»
15:24
У Сєвєродонецьку окупанти відкрили мобільний душ
14:34
У Міноборони РФ заявили, що окупація Донбасу йде «за планом»
13:54
У Донецьку обстріляли ділянку Київського проспекту. Там була військова техніка
12:45
Окупанти Маріуполя мають намір провести концерт на меткомбінаті «Азовсталь»
10:17
«ДНР» заявила про загиблого та чотирьох поранених від обстрілів за добу
23:53
Хто атакував штаб Чорноморського флоту Росії? «Крим сьогодні» ►
19:20
Партизани підпалили поле на Донеччині та знищили російський танк
18:54
Колона російської техніки пройшла через Маріуполь у бік Запоріжжя
Всі новини
23:55
Обов'язкова евакуація з Донбасу розпочалася. Обстріл Донецька. Головне за день ►
23:11
«Не треба порівнювати з іншими областями»: Кириленко повідомив, що дві третини мешканців Донеччини виїхали
22:48
Зеленський: Оленівка має стати вирішальним аргументом, щоб країни визнали РФ державою-терористом
22:25
У Миколаєві після потужних вибухів почалася пожежа
22:00
«ДНР» заявила про обстріли: Двоє людей загинули та 22 поранені
21:25
Суховантаж, що вийшов з порту Одеси, вже в Туреччині
21:07
У 17 постраждалих від боїв населених пунктах Донеччини знову є світло
20:31
Кабмін погодив призначення Ярослава Янушевича на посаду голови Херсонської ОДА
20:21
Ракетна атака по Україні: збито сім із восьми російських крилатих ракет
19:55
США ввели санкції проти Кабаєвої та ще низки російських бізнесменів
19:54
Винні у тому, що сталося в Оленівці, мають бути покарані — очільник ОБСЄ
19:27
У Херсоні повідомляють про вибухи
19:10
Росармія завдала ракетного удару по Львівській області
18:58
Окупанти наступають на кількох напрямках — Генштаб про ситуацію на Донбасі
18:17
Угруповання «ЛНР» пообіцяло 100 тисяч рублів тим, хто втратив майно
Всі новини
ВІДЕО
У Донецьку в дах житлової висотки вдарила блискавка
02 серпня, 17:07
У Донецьку обстріляли ділянку Київського проспекту. Там була військова техніка
02 серпня, 13:54
Хто атакував штаб Чорноморського флоту Росії? «Крим сьогодні» ►
01 серпня, 23:53

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти