На Луганщине ВСУ отбили девять атак российской армии — Гайдай

За последние сутки отражены девять попыток штурма оккупантов на находящейся под контролем украинского правительства территории Луганской области, враг вынужден был отойти. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



Отмечается, что российская армия все чаще стала применять авиацию против ВСУ на Донбассе, за сутки вражеские авиаудары нанесены вблизи восьми населенных пунктов, расположенных на админгранице Луганщины и Донетчины. По словам Гайдая, армия РФ проводит многочисленные атаки одновременно с разных сторон, чтобы сковать действия украинских военных.



В Луганской ОВА сообщили, что шесть раз оккупанты обстреливали оставшуюся под контролем Украины территорию региона РСЗО, применяли минометы.



Указывает Сергей Гайдай, что основные усилия российские войска сосредотачивают на Бахмутском направлении.



Также глава Луганской ОВА рассказал, что в оккупированных войсками РФ населенных пунктах Луганщины начинает разрушаться поврежденное из-за боевых действий жилье. В частности он сообщил, что обрушился дом в Северодонецке.

«Оставшиеся живут в уцелевших квартирах, некоторые – в подъездах и подвалах. Но там очень опасно. Если многоэтажка получила повреждения, она может в любой момент упасть. Как недавно это произошло с домом по улице Партизанская в Северодонецке. Аварийное здание упало посреди дня. Рядом проходили люди. Находился ли кто внутри – точно неизвестно. В то время пока россияне продолжают снимать пропагандистские сюжеты о «счастливой жизни» жителей Луганщины, последние погибают под обломками необследованных многоэтажек», - отметил Гайдай.

Ранее глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что за прошедшие сутки на подконтрольной Украине части региона от обстрелов со стороны российских войск погибли четверо мирных жителей.