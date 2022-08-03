На Луганщині ЗСУ відбили дев'ять атак російської армії — Гайдай

03 серпня 2022, 08:28

На Луганщині ЗСУ відбили дев'ять атак російської армії — Гайдай

За останню добу відбито дев'ять спроб штурму окупантів на території Луганської області, що знаходиться під контролем українського уряду, ворог змушений відійти. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Зазначається, що російська армія все частіше почала застосовувати авіацію проти ЗСУ на Донбасі, за добу ворожі авіаудари завдано близько ппо восьми населених пунктах, розташованих на адмінкордоні Луганщини та Донеччини. За словами Гайдая, армія РФ проводить численні атаки одночасно з різних боків, щоб скувати дії українських військових.

У Луганській ОВА повідомили, що шість разів окупанти обстрілювали територію регіону, що залишилася під контролем України, РСЗВ, застосовували міномети.

Вказує Сергій Гайдай, що основні зусилля російські війська зосереджують на Бахмутському напрямі.

Також голова Луганської ОВА розповів, що в окупованих військами РФ населених пунктах Луганщини починає руйнуватися пошкоджене через бойові дії житло. Зокрема він повідомив, що обвалився будинок у Сєвєродонецьку.

«Ті, хто залишився, живуть у вцілілих квартирах, дехто – в під’їздах та підвалах. Але там вкрай небезпечно. Якщо багатоповерхівка зазнала пошкоджень, вона у будь-яку мить може впасти. Як от нещодавно це сталося із будинком по вулиці Партизанська в Сєвєродонецьку. Аварійна будівля впала посеред дня. Поряд проходили люди. Чи знаходився хтось усередині – достеменно невідомо. В той час, поки росіяни продовжують знімати пропагандистські сюжети про «щасливе життя» жителів Луганщини, останні гинуть під уламками необстежених багатоповерхівок», - зазначив Гайдай.

Раніше голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявив, що минулої доби на підконтрольній Україні частині регіону від обстрілів з боку російських військ загинули четверо мирних жителів.

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