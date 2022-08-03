Оккупанты обстреливают Донецкую область: Погибли четыре человека, еще семь ранены

За минувшие сутки, 2 августа, на подконтрольной Украине части Донецкой области от обстрелов со стороны российских войск погибли четверо мирных жителей. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



По информации Кириленко, четыре человека погибли в Красногоровке. Еще семь мирных жителей ранены: в Авдеевке, Бахмуте, Марьинке, Соледаре и Нью-Йорке.



Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Донецкой области зафиксирована гибель 675 человек, 1745 ранены. При этом статистика не учитывает жертвы в Мариуполе и Волновахе.

Смотрите также:



