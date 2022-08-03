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Оккупанты снесли Мемориал памяти военным – мариупольцам, погибшим в украинско-российской войне

03 августа 2022, 16:42

Оккупанты снесли Мемориал памяти военным – мариупольцам, погибшим в украинско-российской войне

Оккупанты разрушили Мемориал памяти военнослужащим – мариупольцам, погибшим в украинско-российской войне. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Дубовые листья бронзы, на которых на каждом имя погибшего Героя демонтированы и выброшены вместе со строительным мусором. После Еленовки оккупанты мстят и уничтожают даже память о наших Защитниках», — отметил он.

Петр Андрющенко также написал, что «каждый, кто прикоснулся к Мемориалу, будет наказан».

Напомним, российские войска во время обстрела Бахмута 3 августа разрушили до основания офис «Вільного радіо».

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