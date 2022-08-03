Окупанти знесли Меморіал пам'яті військовим – маріупольцям, які загинули в українсько-російській війні

03 серпня 2022, 16:42

Окупанти знесли Меморіал пам'яті військовим – маріупольцям, які загинули в українсько-російській війні

Окупанти зруйнували Меморіал пам'яті військовослужбовцям – маріупольцям, які загинули в українсько-російській війні. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Дубові листя бронзи, на яких на кожному – ім’я загиблого Героя демонтовано і викинуто разом з будівельним сміттям. Після Оленівки окупанти мстяться та знищують навіть память про наших Захисників», - зазначив він.

Петро Андрющенко також написав, що «кожен, хто торкнувся Меморіалу, буде покараний».

Нагадаємо, російські війська під час обстрілу Бахмута 3 серпня зруйнували вщент офіс «Вільного радіо».

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