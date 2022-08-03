Оккупанты в Мариуполе начали заготовку дров для отопления — советник мэра

Российские оккупанты в Мариуполе в срочном порядке начали заготовку дров на зиму. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.



«Оккупационные власти Мариуполя приказали в срочном порядке начать заготовку дров на зимний период. При отсутствии/недостаточности поврежденных или аварийных деревьев зеленая зона Мариуполя ушла под нож», — отметил он.



«Уже нет в Мариуполе полка "Азов". Уже нет боевых действий. Но безвозвратное разрушение города не останавливается. Просто потому, что Россия», — прокомментировал происходящее в городе советник мэра.