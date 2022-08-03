Окупанти у Маріуполі розпочали заготівлю дров для опалення – радник мера

Російські окупанти в Маріуполі терміново розпочали заготівлю дров на зиму. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.



«Окупаційна влада Маріуполя наказала в терміновому порядку розпочати заготівлю дров на зимовий період. За відсутності/недостатності пошкоджених або аварійних дерев зелена зона Маріуполя пішла під ніж», — зазначив він.



«Вже немає у Маріуполі полку „Азов”. Вже нема бойових дій. Але безповоротна руйнація міста не зупиняється. Просто тому, що Росія», — прокоментував радник мера, що відбувається в місті.