Оккупанты Мариуполя намерены провести концерт на меткомбинате «Азовсталь»

Российские оккупанты анонсировали проведение рок-концерта на Азовстали. Об этом сообщил оветник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Путинюгенд набирает обороты. Старшая мерзость в виде государственных волонтеров «Молодая гвардия» анонсировала рок-концерт на Азовстали. Молодежь – таскают по бабкам петь советские песни», - написал он в Telegram.



Также Андрющенко заявил, что колаборанты запустили пригородные автобусы в приморские села, как он отмечает, «для удобства навезенных строителей россиян-бурят».

Ранее в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области сообщили, что за сутки российские войска накрыли огнем 12 населенных пунктов региона, снаряды оккупантов попали в жилые застройки, убив и ранив гражданских жителей.