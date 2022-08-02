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Оккупанты Мариуполя намерены провести концерт на меткомбинате «Азовсталь»

02 августа 2022, 12:45

Оккупанты Мариуполя намерены провести концерт на меткомбинате «Азовсталь»

Российские оккупанты анонсировали проведение рок-концерта на Азовстали. Об этом сообщил оветник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Путинюгенд набирает обороты. Старшая мерзость в виде государственных волонтеров «Молодая гвардия» анонсировала рок-концерт на Азовстали. Молодежь – таскают по бабкам петь советские песни», - написал он в Telegram.

Также Андрющенко заявил, что колаборанты запустили пригородные автобусы в приморские села, как он отмечает, «для удобства навезенных строителей россиян-бурят».

Ранее в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области сообщили, что за сутки российские войска накрыли огнем 12 населенных пунктов региона, снаряды оккупантов попали в жилые застройки, убив и ранив гражданских жителей. 

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