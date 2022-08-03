Зеленский прокомментировал решение России по «Азову»

Решение государства-террориста России считать «азовцев» террористами является очевидным абсурдом. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.



Он подчеркнул, что сейчас в РФ начали осознавать неизбежность признания их страны государством-террористом, поскольку после всех ужасов, которые совершила российская армия, ни одна террористическая организация не может претендовать на первенство в терроре.



«Россия точно номер 1 среди террористов и это точно заслуживает юридических последствий. Именно поэтому из Москвы пошла новая пропагандистская активность. Они объявили "Азов" террористами, хотя когда это делает государство-террорист, то это очевидно абсурдно», — отметил президент.



Ранее Верховный суд России признал украинский батальон «Азов» «террористической организацией» и запретил его деятельность на территории РФ.