Зеленський прокоментував рішення Росії щодо «Азову»

Рішення держави-терориста Росії вважати «азовців» терористами є очевидним абсурдом. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.



Він підкреслив, що зараз у РФ почали усвідомлювати неминучість визнання їхньої країни державою-терористом, оскільки після всіх жахів, які зробила російська армія, жодна терористична організація не може претендувати на першість у терорі.



«Росія точно номер 1 серед терористів і це точно заслуговує на юридичні наслідки. Саме тому із Москви пішла нова пропагандистська активність. Вони оголосили "Азов" терористами, хоча коли це робить держава-терорист, це очевидно абсурдно», — зазначив президент.



Раніше Верховний суд Росії визнав український батальйон «Азов» «терористичною організацією» та заборонив його діяльність на території РФ.