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На оккупированной Луганщине войска РФ мобилизуют на войну против Украины шахтеров — Гайдай

04 августа 2022, 08:45

На оккупированной Луганщине войска РФ мобилизуют на войну против Украины шахтеров — Гайдай

У войск РФ в Луганской области значительные потери, пехоту они восполняют жителями недавно оккупированных городов, в том и шахтерами. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он отметил, что за прошедшие сутки российская армия обстреляла находящуюся под контролем украинского правительства территорию Луганщины тремя ракетами, пять раз применила ствольную артиллерию, ещё пять – реактивную. К тому же атаки оккупантов поддерживались минометными и танковыми обстрелами, а в районах восьми населенных пунктов региона российская армия атаковала с воздуха.

Сергей Гайдай пишет, что 3 августа оккупанты пытались улучшить тактическое положение в Луганской области за счет мощной работы артиллерии и многочисленных штурмовых действий, но вынуждены были отступить со значительными потерями на 14 участках.

«Они не считают потери, потому что преимущественно гибнут жители оккупированных территорий. Россиянам они не нужны в будущем, потому что уже восемь лет население «лнр» является обузой для бюджета России. Сейчас эти финансовые потери мужчины и отрабатывают. На оккупированных в 2014 году территориях уже мобилизовали всех, кого можно. Сейчас забирают даже незаменимых шахтеров. Эйфория «асвабаждения» быстро прошла и в недавно захваченных городах и селах. Потому что нужно оправдываться на фронте. Страдают те, кто не успел эвакуироваться в безопасные регионы Украины. Их направляют в военкоматы против воли», - сообщил глава Луганской ОВА.

По информации Гайдая, с оккупированного Старобельска на этой неделе уже отправили на фронт воевать против Украины около 80 человек. Он говорит, что этими людьми и пополняется «состав штурмовых групп российских войск, которые ВСУ регулярно обезвреживают».

Ранее глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что за минувшие сутки, 3 августа, на подконтрольной Украине части Донетчины от обстрелов со стороны российских войск погибли трое мирных жителей.

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