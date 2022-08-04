У військ РФ у Луганській області значні втрати, піхоту вони поповнюють мешканцями нещодавно окупованих міст, у тому Числі й шахтарями. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він зазначив, що за минулу добу російська армія обстріляла територію Луганщини, що знаходиться під контролем українського уряду, трьома ракетами, п'ять разів застосувала ствольну артилерію, ще п'ять – реактивну. До того ж атаки окупантів підтримувалися мінометними та танковими обстрілами, а в районах восьми населених пунктів регіону російська армія атакувала з повітря.



Сергій Гайдай пише, що 3 серпня окупанти намагалися покращити тактичне становище на Луганщині за рахунок потужної роботи артилерії та численних штурмових дій, але змушені були відступити зі значними втратами на 14 ділянках.



«Вони не рахують втрати, тому що переважно гинуть жителі окупованих територій. Росіянам вони не потрібні на майбутнє, бо вже вісім років населення «лнр» є тягарем для бюджету рф. Зараз ці фінансові втрати чоловіки й відпрацьовують. На окупованих у 2014 році територіях вже мобілізували усіх, кого можна. Зараз забирають навіть незамінних шахтарів. Ейфорія «асвабаждения» швидко минула і у нещодавно захоплених містах та селах. Бо потрібно виправдовуватися на фронті. Страждають ті, хто не встиг евакуюватися в безпечні регіони України. Їх направляють у військкомати проти волі», - повідомив голова Луганської ОВВ.

За інформацією Гайдая, з окупованого Старобільська цього тижня вже відправили на фронт воювати проти України близько 80 людей. Він каже, що цими людьми і поповнюється «склад штурмових груп російських військ, які ЗСУ регулярно знешкоджують».

Раніше голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що минулої доби, 3 серпня, на підконтрольній Україні частині Донеччини від обстрілів з боку російських військ загинули троє мирних жителів.