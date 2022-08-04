В Донецкой области из-за обстрелов погибли три человека, еще пять — ранены

За минувшие сутки, 3 августа, на подконтрольной Украине части Донецкой области от обстрелов со стороны российских войск погибли трое мирных жителей. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



По информации Кириленко, люди погибли в Бахмуте, Марьинке и Шевченко. Еще пять мирных жителей ранены: двое — в Бахмуте, по одному — в Марьинке, Бахмутском и Северске.



Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Донецкой области зафиксирована гибель 678 человек, 1750 ранены. При этом статистика не учитывает жертв в Мариуполе и Волновахе.

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