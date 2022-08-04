Будет ли Украина платить пособия уехавшим за границу, пояснили в Минсоцполитики

Министерство социальной политики рассматривает вопрос целесообразности выплаты одинаковых социальных пособий людям, которые остались в Украине, и тем, кто выехал за границу. Об этом заявила глава ведомства Оксана Жолнович, передает «Интерфакс-Украина».



«Это вопрос, который рассматривается. На самом деле, это требует законодательных изменений, потому что у нас не выписана такая схема, как временное перемещение за границу. С другой стороны, это чувствительный вопрос, потому что мы должны смотреть, что государство, в которое переместился человек, ему дает», — сказала Жолнович.



По ее словам, министерство совместно с Офисом Совета Европы в Украине уже провели аудит всех видов поддержки и пособий, предоставляемых украинским гражданам за рубежом.



«Мы эти цифры проанализируем, и следующим этапом станет взаимодействие с теми странами, чтобы синхронизировать свои выплаты. Это длительный процесс. А просто сказав, что больше ничего не платим, мы можем поставить наших людей в очень затруднительное положение. Скажем, Польша прекратила свои выплаты. И платит только лицам с инвалидностью. Но не все, кто имел такую возможность, подтвердили этот свой статус в Польше. Это чувствительный вопрос», — заявила министр.



На уточняющий вопрос, будет ли Минсоцполитики работать над тем, чтобы урегулировать ситуацию с двойными выплатами, Жолнович ответила утвердительно.



«Пока все остается как есть, но, получив информацию по аудиту, мы будем взаимодействовать с международными партнерами по этому вопросу. Возможно объединять эти пособия или, если в стране пребывания выплата достаточно значительна — тогда думать, стоит ли платить ту незначительную помощь от Украины. Я не могу сказать, что у нас есть уже готовые решения на этот счет. Потому что, возможно, даже будет лучше поискать эти деньги, чтобы не создавать негатив. Также очень важно демонстрировать людям, что Украина от них не отказалась, потому что мы должны поддерживать связь с нашими гражданами», — пояснила министр.