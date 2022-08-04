Чи платитиме Україна допомогу тим, хто поїхав за кордон, пояснили в Мінсоцполітики

04 серпня 2022, 15:38

Чи платитиме Україна допомогу тим, хто поїхав за кордон, пояснили в Мінсоцполітики

Міністерство соціальної політики розглядає питання доцільності виплати однакової соціальної допомоги людям, які залишилися в Україні, та тим, хто виїхав за кордон. Про це заявила очільниця відомства Оксана Жолнович, передає «Інтерфакс-Україна».

«Це питання, яке розглядається. Насправді це вимагає законодавчих змін, тому що у нас не виписана така схема, як тимчасове переміщення за кордон. З іншого боку, це чутливе питання, тому що ми маємо дивитися, що держава, в яку перемістилася людина, їй дає», — сказала Жолнович.

За її словами, міністерство спільно з Офісом Ради Європи в Україні вже провели аудит усіх видів підтримки та допомоги, що надаються українським громадянам за кордоном.

«Ми ці цифри проаналізуємо, і наступним етапом стане взаємодія з тими країнами, щоб синхронізувати свої виплати. Це тривалий процес. А просто сказавши, що більше нічого не платимо, ми можемо поставити наших людей у дуже скрутне становище. Скажімо, Польща припинила свої виплати. І платить лише особам з інвалідністю. Але не всі, хто мав таку нагоду, підтвердили цей свій статус у Польщі. Це чутливе питання», — заявила міністерка.

На уточнювальне питання, чи працюватиме Мінсоцполітики над тим, щоб врегулювати ситуацію з подвійними виплатами, Жолнович відповіла ствердно.

«Поки що все залишається як є, але, отримавши інформацію з аудиту, ми взаємодіятимемо з міжнародними партнерами з цього питання. Можливо об'єднувати цю допомогу або, якщо в країні перебування виплата досить значна — тоді думати, чи варто платити ту незначну допомогу від України. Я не можу сказати, що у нас є вже готові рішення щодо цього. Тому що, можливо, навіть краще пошукати ці гроші, щоб не створювати негатив. Також дуже важливо демонструвати людям, що Україна від них не відмовилася, бо ми маємо підтримувати зв'язок із нашими громадянами», — пояснила міністерка.

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