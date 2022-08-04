Следующий караван с зерном из Украины отправится 5 августа

Второй зерновой караван по безопасному морскому пути отправится завтра утром из морпорта «Черноморск» и Одесского морского торгового порта.



«Завтра с 5 до 8 часов утра ожидается выход двух судов из порта "Черноморск", а также одного из "Одесского" порта. После этого будет сформирован караван, который вместе с лидирующим судном отправится в порты назначения», - написал на своей странице в Facebook министр инфраструктуры Александр Кубраков.



По словам министра, на борту трех балкеров NAVI STAR, ROJEN и POLARNET совокупно более 50 тысяч тонн украинской кукурузы, предназначенной на экспорт в рамках «зерновой инициативы».



22 июля в Стамбуле Украина, Турция и ООН подписали соглашение о разблокировании портов и вывозе украинского зерна. Зеркальное соглашение с Турцией и ООН также подписала Россия.



23 июля россияне атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа «Калибр». В нем находилось зерно, которое должны были отправить на экспорт.



Через морские коридоры из трех портов Одеской области планируют вывозить три миллиона тонн украинской агропродукции ежемесячно.



Служба безопасности Украины установила подозреваемых, которые помогли российским военным и чиновникам похитить более 650 тысяч тонн украинского зерна с временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей.