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СБУ назвала имена причастных к вывозу зерна с оккупированных территорий

04 августа 2022, 18:18

СБУ назвала имена причастных к вывозу зерна с оккупированных территорий

Служба безопасности Украины задокументировала установила подозреваемых, которые помогли российским военным и чиновникам похитить более 650 тысяч тонн украинского зерна с временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Он отметил, что стоимость этого объема зерна превышает 200 миллионов долларов. СБУ установила всю цепочку причастных: начиная от украинских чиновников и предпринимателей, подписавших разрешения на вывоз зерна, заканчивая всеми членами экипажа 10-ти судов РФ, на которых транспортируют награбленное.

«Так, СБУ задокументировала преступную деятельность и уже сообщила о подозрении следующим фигурантам: Евгению Балицкому – руководителю российской оккупационной администрации на захваченной части Запорожской области, Александру Сауленко – самопровозглашенному исполняющему обязанности мэра города Бердянск, Владимиру Стельмаченко – "директору" Бердянского морского порта", - уточнил спикер.

Чиновников подозревают в коллаборационизме, пособничестве государству-агрессору и нарушении законов и обычаев войны.

Также, как сообщил Дехтяренко, наложен арест на имущество, в том числе 4 воздушных судна малой авиации, которые находятся в Киевской области, и корпоративные права, принадлежащие Балицкому и его семье, на общую сумму более 149 миллионов гривен.

В то же время, СБУ установлены другие участники данной противоправной схемы, которым также планируется объявление подозрений.

«СБУ установила, что коллаборант Балицкий издал "распоряжение", на основании которого на оккупированных территориях была введена временная администрация. В результате этого псевдопредприятию "Государственный зерновой оператор" было незаконно передано имущество 7-ми агропромышленных комплексов и зерновых терминалов на территории Запорожской области», - уточнил Дехтяренко.

Кроме того, как рассказал спикер СБУ, Сауленко совместно со Стельмаченко обеспечили изъятие зерна из складов и загрузку его на морское судно Zhibek Zholy под флагом России.

«Также оперативниками задокументирован вывоз морским транспортом угнанных с временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей украинских зерновых через морские порты и терминалы, расположенные на временно оккупированной территории Крыма. К указанной противоправной деятельности российской стороной привлечены морские суда под флагами России и Сирии. Впрочем, благодаря оперативному реагированию СБУ, незаконную отгрузку похищенной пшеницы удалось предотвратить. В частности, на указанные суда и зерновую продукцию суд наложил арест», - рассказал спикер.

Он отметил, что Турция, Египет и Ливан отказались и отказываются принимать и разгружать указанные морские суда.

По словам Дехтяренко, оперативники Службы безопасности установили еще 5 иностранных морских судов, незаконно вывозящих зерно из морских портов временно оккупированных украинских территорий и на которые планируется наложение арестов.

«В рамках международного сотрудничества с правоохранительными органами США, Турции, Ливана и других государств идет совместное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения, в том числе ареста морских судов, перевозящих украденное украинское зерно, в портах их назначения», - подытожил спикер СБУ.

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