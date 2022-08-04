Наступний караван із зерном з України вирушить 5 серпня

Другий зерновий караван безпечним морським шляхом вирушить завтра вранці з морпорту «Чорноморськ» та Одеського морського торговельного порту.



«Завтра з 5 до 8 години ранку очікується вихід двох суден із порту "Чорноморськ", а також одного з "Одеського" порту. Після цього буде сформовано караван, який разом із лідируючим судном вирушить у порти призначення», - написав на своїй сторінці у Facebook міністр інфраструктури Олександр Кубраков.



За словами міністра, на борту трьох балкерів NAVI STAR, ROJEN та POLARNET сукупно понад 50 тисяч тонн української кукурудзи, призначеної на експорт у рамках «зернової ініціативи».



22 липня у Стамбулі Україна, Туреччина та ООН підписали угоду про розблокування портів та вивезення українського зерна. Дзеркальну угоду з Туреччиною та ООН також підписала Росія.



23 липня росіяни атакували Одеський морський торговельний порт крилатими ракетами типу "Калібр". У ньому було зерно, яке мали відправити на експорт.



Через морські коридори із трьох портів Одеської області планують вивозити три мільйони тонн української агропродукції щомісяця.



Служба безпеки України встановила підозрюваних, які допомогли російським військовим та чиновникам викрасти понад 650 тисяч тонн українського зерна з тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей.