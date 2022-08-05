«Донбасс палас» под обстрелом. На остановке в Торецке убиты 8 человек. Главное за день ►

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Российские войска обстреляли Торецк. Попали в остановку общественного транспорта, где было скопление людей. 8 человек погибли, 5 получили ранения.

В Донецке под обстрел попал район отеля «Донбасс палас» в центре города. Недалеко, в театре оперы и балета, проходило прощание с одной из командирш боевиков «Корсой». Есть погибшие.

В Беленьком под Краматорском жители разбирают последствия обстрелов.

Авдеевка в огне. В городе осталось 10% населения.

В захваченном Беловодске обстреляли авто с так называемым «мэром» и его «замом». Оба ранены.

В оккупированных городах Луганщины проходит «мобилизация».

На улицах Мариуполя до сих пор лежат тела погибших, которые растаскивают собаки. В новом морге оккупанты при поиске мест захоронения предоставляют каталог фотографий трупов.

Пока россияне рассказывают о восстановлении Мариуполя, жители постят в соцсетях реальную картину происходящего. Подобным образом выглядит и оккупированный Лиман.