«Донбас палас» під обстрілом. На зупинці в Торецьку вбито 8 людей. Головне за день ►

Щоденне зведення «Новин Донбасу» про ситуацію на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

Російські війська обстріляли Торецьк. Потрапили у зупинку громадського транспорту, де було скупчення людей. 8 людей загинули, 5 отримали поранення.

У Донецьку під обстріл потрапив район готелю "Донбас палас" у центрі міста. Неподалік, у театрі опери та балету, проходило прощання з однією з командир бойовиків «Корсою». Є загиблі.

У Біленькому під Краматорськом жителі розбирають наслідки обстрілів.

Авдіївка у вогні. У місті залишилось 10% населення.

У захопленому Біловодську обстріляли авто з так званим «мером» та його «замом». Обидва поранені.

В окупованих містах Луганщини відбувається «мобілізація».

На вулицях Маріуполя досі лежать тіла загиблих, які розтягують собаки. У новому морзі окупанти під час пошуку місць поховання надають каталог фотографій трупів.

Поки росіяни розповідають про відновлення Маріуполя, жителі постять у соцмережах реальну картину того, що відбувається. Так само виглядає і окупований Лиман.