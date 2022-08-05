«Донбас палас» під обстрілом. На зупинці в Торецьку вбито 8 людей. Головне за день ►

05 серпня 2022, 00:43

«Донбас палас» під обстрілом. На зупинці в Торецьку вбито 8 людей. Головне за день ►

Щоденне зведення «Новин Донбасу» про ситуацію на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

  • Російські війська обстріляли Торецьк. Потрапили у зупинку громадського транспорту, де було скупчення людей. 8 людей загинули, 5 отримали поранення.
  • У Донецьку під обстріл потрапив район готелю "Донбас палас" у центрі міста. Неподалік, у театрі опери та балету, проходило прощання з однією з командир бойовиків «Корсою». Є загиблі.
  • У Біленькому під Краматорськом жителі розбирають наслідки обстрілів.
  • Авдіївка у вогні. У місті залишилось 10% населення.
  • У захопленому Біловодську обстріляли авто з так званим «мером» та його «замом». Обидва поранені.
  • В окупованих містах Луганщини відбувається «мобілізація».
  • На вулицях Маріуполя досі лежать тіла загиблих, які розтягують собаки. У новому морзі окупанти під час пошуку місць поховання надають каталог фотографій трупів.
  • Поки росіяни розповідають про відновлення Маріуполя, жителі постять у соцмережах реальну картину того, що відбувається. Так само виглядає і окупований Лиман.

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