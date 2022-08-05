Из-за обстрелов Донетчины погибли семь человек, еще девять — ранены

За минувшие сутки, 4 августа, на подконтрольной Украине части Донецкой области от обстрелов со стороны российских войск погибли семь человек. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.
По данным ОВА, люди погибли в Торецке. Еще девять мирных жителей ранены: пять — в Торецке, два — в Бахмуте, по одному — Марьинке и Соловьево.
Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Донецкой области зафиксирована гибель 685 человек, 1759 ранены. При этом статистика не учитывает жертв в Мариуполе и Волновахе.
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