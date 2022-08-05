Через обстріл Донеччини загинуло семеро людей, ще дев'ять — поранено

05 серпня 2022, 08:24

Через обстріл Донеччини загинуло семеро людей, ще дев'ять — поранено

Минулої доби, 4 серпня, на підконтрольній Україні частині Донецької області від обстрілів з боку російських військ загинуло семеро людей. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За даними ОВА, люди загинули у Торецьку. Ще дев'ятьох мирних жителів поранено: п'ятьох — у Торецьку, двох — у Бахмуті, по одному — Мар'їнці та Соловйовому.

Усього від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на Донеччині зафіксовано загибель 685 осіб, 1759 поранено. При цьому статистика не враховує жертв у Маріуполі та Волновасі.

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