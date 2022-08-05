В Луганской области ВСУ отразили четыре штурма оккупантов — Гайдай

Российские войска используют все имеющееся вооружение, чтобы вытеснить подразделения ВСУ с занятых позиций на Луганщине, отбиты еще четыре атаки врага. Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, отметив, что оккупанты пытаются приблизиться к Бахмуту.

По его словам, вчера, 4 августа, по территории региона оставшейся под контролем украинского правительства войсками РФ совершено четыре авиаудара, трижды они осуществляли артиллерийские атаки, применяли реактивную артиллерию, дважды штурмовые действия поддерживались танковыми наступлениями. Еще шесть раз производились обстрелы минометами.

Также Сергей Гайдай отметил, что в оккупированных Лисичанске и Северодонецке «гуманитарная ситуация ужасная» и, что «там необходимо с нуля восстанавливать всю инфраструктуру, как и в других захваченных городах».



Глава Луганской ОВА сообщил, что связаться с оставшимися на оккупированных территориях людьми можнос помощью VPN.

Сообщается, что партизанское движение в Луганской области усиливается и потому коллаборантам региона становится все труднее.

Ранее глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко заявил, что ночью российская армия обстреливала регион из РСЗО «Град», «Ураган» и ствольной артиллерии.