Ночью Днепропетровская область попала под обстрел. В ОВА показали последствия

Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: ОВА

Ночью российская армия обстреливала Днепропетровскую область. Били из РСЗО «Град», «Ураган» и ствольной артиллерии. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.



«Российская армия накрыла огнем два района — Никопольский и Криворожский. Били из разного оружия. По Никополю враг дважды попал из "Градов". В город прилетели 40 реактивных снарядов. Повреждены до 10 частных домов и хозяйственных построек. Произошло возгорание на местном предприятии: уничтожен автобус и несколько автомобилей», — проинформировал Резниченко.



По его словам, на Мировскую громаду противник направил ракету X-59. Есть разрушение жилья. Выведен из строя газовод.



«По Криворожскому району ударили из "Ураганов" и ствольной артиллерии. Под вражеский огонь попали Карповская и Зеленодольская громады», — перечислил Резниченко.



Глава ОВА отметил, что, предварительно, люди не пострадали.

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