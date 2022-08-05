Російські війська використовують усе наявне озброєння, щоб витіснити підрозділи ЗСУ із зайнятих позицій на Луганщині, відбито ще чотири атаки ворога. Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, зазначивши, що окупанти намагаються наблизитися до Бахмута.

За його словами, вчора, 4 серпня, по території регіону, що залишилася під контролем українського уряду, військами РФ скоєно чотири авіаудари, тричі вони здійснювали артилерійські атаки, застосовували реактивну артилерію, двічі штурмові дії підтримувалися танками. Ще шість разів проводилися обстріли мінометами.

Також Сергій Гайдай наголосив, що в окупованих Лисичанську та Сєвєродонецьку «гуманітарна ситуація жахлива» і що «там необхідно з нуля відновлювати всю інфраструктуру, як і в інших захоплених містах».



Глава Луганської ОВА повідомив, що зв'язатися з людьми, що залишилися на окупованих територіях, можна за допомогою VPN.

Повідомляється, що партизанський рух на Луганщині посилюється і тому колаборантам регіону стає дедалі важче.

Раніше голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко заявив, що вночі російська армія обстрілювала регіон із РСЗВ «Град», «Ураган» та ствольної артилерії.