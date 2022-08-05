В захваченной части Запорожской области переходят на телефонный код РФ

В захваченной армией РФ части Запорожской области готовятся к переходу на российский телефонный код. Об этом заявил назначенный оккупантами «член главного совета военно-гражданской администрации» Запорожской области Владимир Рогов, передает российский «ТАСС».



Рогов сообщил, что необходимые технические работы уже ведутся. На код российской системы нумерации планируют перевести стационарные телефоны.



«Подготовка к переходу на телефонный код российской системы нумерации ведется: однозначно, помимо стабильной мобильной связи, жителям нужны и стационарные телефоны. Это вопрос ближайшего времени», — уверяет он.

В мае абонентам оператора мобильной связи «Феникс» («ДНР») были присвоены российский телефонный код +7 и код «региона» 949 для зарубежных звонков, а абонентам оператора «Лугаком» («ЛНР») +7959.



Стационарная телефонная связь на подконтрольной группировке «ДНР» территории переводится на российский код с 1 августа, на подконтрольной «ЛНР» — с 25 июля.