У захопленій частині Запорізької області переходять на телефонний код РФ

У захопленій армією РФ частині Запорізької області готуються переходити на російський телефонний код. Про це заявив призначений окупантами «член головної ради військово-цивільної адміністрації» Запорізької області Володимир Рогов, повідомляє російський «ТАСС».



Рогов повідомив, що необхідні технічні роботи вже ведуться. На код російської системи нумерації планують перевести стаціонарні телефони.



«Підготовка до переходу на телефонний код російської системи нумерації ведеться: однозначно, окрім стабільного мобільного зв'язку, мешканцям потрібні й стаціонарні телефони. Це питання найближчого часу», — запевняє він.

У травні абонентам оператора мобільного зв'язку «Фенікс» («ДНР») було присвоєно російський телефонний код +7 та код «регіону» 949 для закордонних дзвінків, а абонентам оператора «Лугаком» («ЛНР») +7959.



Стаціонарний телефонний зв'язок на підконтрольній угрупуванню «ДНР» території переводиться на російський код з 1 серпня, на підконтрольній «ЛНР» — з 25 липня.