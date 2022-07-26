«ДНР» переводит городские телефоны на российский код

Стационарная телефонная связь на подконтрольной группировке «ДНР» территории переводится с 1 августа на российский код. Об этом сообщили в «министерстве связи ДНР».



Уточняется, что российский код будет +7 (856). Внутренний номер телефона абонентов при этом останется без изменений.



«Например, если был (+38062)1234567, то станет (+7856)1234567», — рассказали в «Минсвязи ДНР».



Еще в начале июля «ДНР» начала смену телефонного кода города Донецк с украинского +38(062) на российский +7(856).



Накануне в группировке «ЛНР» заявили о переходе стационарных телефонов на российский телефонный код +7 (857) уже с 25 июля.

В мае абонентам оператора мобильной связи «Феникс» («ДНР») были присвоены российский телефонный код +7 и код «региона» 949 для зарубежных звонков, а абонентам оператора «Лугаком» («ЛНР») +7959.