Ночью российская армия атаковала центральную часть города Торецк

Российская армия ночью 5 августа еще раз обстреляли Торецкую общину, обошлось без жертв. Об этом сообщили в Торецкой городской военной администрации.



Отмечается, что ночными обстрелами повреждено здание супермаркета «АТБ-Маркет» в центральной части Торецка.

Работники коммунальных служб Торецкой ВГА уже приступили к разбору завалов и приведению в надлежащее состояние прилегающих территорий.



Также в Торецкой городской военной администрации призвали оставшихся в регионе жителей эвакуироваться.

Ранее в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области сообщили, что российская армия обстреляла 16 населенных пунктов региона за сутки, убила и ранила мирных жителей.