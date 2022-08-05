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Ночью российская армия атаковала центральную часть города Торецк

05 августа 2022, 11:29

Ночью российская армия атаковала центральную часть города Торецк

Российская армия ночью 5 августа еще раз обстреляли Торецкую общину, обошлось без жертв. Об этом сообщили в Торецкой городской военной администрации.

Отмечается, что ночными обстрелами повреждено здание супермаркета «АТБ-Маркет» в центральной части Торецка.

Работники коммунальных служб Торецкой ВГА уже приступили к разбору завалов и приведению в надлежащее состояние прилегающих территорий.

Также в Торецкой городской военной администрации призвали оставшихся в регионе жителей эвакуироваться.

Ранее в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области сообщили, что российская армия обстреляла 16 населенных пунктов региона за сутки, убила и ранила мирных жителей. 

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