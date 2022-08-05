Вночі російська армія атакувала центральну частину міста Торецька

Російська армія вночі 5 серпня ще раз обстріляла Торецьку громаду, обійшлася без жертв. Про це повідомили у Торецькій міській військовій адміністрації.



Наголошується, що нічними обстрілами пошкоджено будівлю супермаркету «АТБ-Маркет» у центральній частині міста.

Працівники комунальних служб Торецької ВДА вже розпочали розбір завалів та приводять у належний стан прилеглі території.



Також у Торецькій міській військовій адміністрації закликали жителів, які залишилися в регіоні, евакуюватися.

Раніше у Головному управлінні Національної поліції Донецької області повідомили, що російська армія обстріляла 16 населених пунктів регіону за добу, вбила та поранила мирних жителів.