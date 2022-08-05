Уровень смертности в Мариуполе увеличился в пять раз — мэрия

Уровень смертности в Мариуполе вырос в пять раз, фиксируется резкий скачок инфекционных болезней. Об этом сообщает Мариупольский городской совет, отмечая, что тела умерших людей продолжают находить посреди улиц.

«На фото труп человека в мешке на перекрестке улицы Ломизова и Азовстальской. Такие случаи не единичны», – сообщают в Мариупоьльском горсовете.

Отмечается, что в Мариуполе антисанитария и отсутствует должная медицинская помощь. В горсовете также указывают на то, что заявления оккупантов о том, что в городе зафиксированны 17 случаях острой кишечной инфекции являются не правдой, а реальная картина гораздо хуже. В неделю в Мариуполе, по данным мэрии, умирает более 30 человек и эта цифра больше, чем в полумиллионном городе до начала войны.



В Мариупольском горсовете также предупредили, что из-за антисанитарии и загрязнения подземных вод, рек в городе также сохраняется опасность распространения холеры.

Ранее, 14 июля, глава оккупационной администрации Мариуполя Константин Иващенко заявил, что в городе на данный момент проживает около 200 тысяч человек, в ближайших районах и пригороде сосредоточено не менее 35–40 тысяч жителей.