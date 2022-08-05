Рівень смертності в Маріуполі збільшився вп'ятеро — мерія

Рівень смертності у Маріуполі зріс у п'ять разів, фіксується різкий стрибок інфекційних хвороб. Про це повідомляє Маріупольська міська рада, зазначаючи, що тіла померлих людей продовжують знаходити на вулицях міста.

«На фото труп людини у мішку на перехресті вулиці Ломізова та Азовстальської. Такі випадки не поодинокі», – повідомляють у Маріупольській міськраді.

Зазначається, що у Маріуполі антисанітарія і відсутня належна медична допомога. У міськраді також вказують на те, що заяви окупантів про те, що в місті зафіксовано 17 випадків гострої кишкової інфекції, є не правдою, а реальна картина набагато гірша. У тиждень у Маріуполі, за даними мерії, помирає понад 30 людей і ця цифра більша, ніж у півмільйонному місті до початку війни.



У Маріупольській міськраді також попередили, що через антисанітарію та забруднення підземних вод, річок у місті також зберігається небезпека поширення холери.

Раніше, 14 липня, голова окупаційної адміністрації Маріуполя Костянтин Іващенко заявив, що в місті наразі проживає близько 200 тисяч осіб, у найближчих районах та передмісті зосереджено не менше 35–40 тисяч мешканців.