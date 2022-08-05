Нужно оружие, должны немедленно освободить людей — ОП о деоккупации Юга страны

В Офисе президента заявили, что «заморозить» войну – получить новую КНДР с миллионами заложников». Об этом написал советник главы ОП Михаил Подоляк, комментируя тему оккупации юга Украины.



«Как выглядит ru-оккупация юга Украины? Фильтрационные концлагеря. Массовые аресты и пытки. Ограниченная выдача товаров. Тотальный контроль. Никаких прав и свобод. «Заморозить» войну – получить новую КНДР с миллионами заложников. Украине нужно оружие, должны немедленно освободить людей», - заявил Подоляк.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в диалог с Россией, отметив, что Кремль предлагает Украине не диалог, а сдаться.