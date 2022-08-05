Потрібна зброя, маємо негайно звільнити людей — ВП про деокупацію Півдня країни

В Офісі президента заявили, що «заморозити» війну – отримати нову КНДР із мільйонами заручників». Про це написав радник голови ОП Михайло Подоляк, коментуючи тему окупації півдня України.



«Як виглядає ru-окупація півдня України? Фільтраційні концтабори. Масові арешти й тортури. Обмежена видача продуктів. Тотальний контроль. Жодних прав і свобод. «Заморозити» війну – це отримати нову КНДР з мільйонами заручників. Україні потрібна зброя, маємо негайно звільнити людей», - заявив Подоляк.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що не вірить у діалог з Росією, зазначивши, що Кремль пропонує Україні не діалог, а здатися.