Зеленский о переговорах с Россией: После вторжения я должен был снова позвонить Путину?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в диалог с Россией. Он отметил, что российское руководство предлагает Украине не диалог, а сдаться.



«Три года я - президент. Вы не найдете ни одного президента стран ЕС, который бы не получал от меня сигналы в течение трех лет, что я хочу прямых переговоров с президентом России, что мы не можем допустить полномасштабной войны, что будут десятки и сотни тысяч убитых и миллионы беженцев», - сказал президент, отвечая на вопросы представителей африканских СМИ.



Зеленский отметил, что «звонил много раз» президенту РФ Владимиру Путину, «они всегда находили причины, чтобы не давать возможность диалогу».



«Когда они (российские войска, - ред.) зашли оккупировать нас здесь, что я должен делать? Позвонить еще раз? Это не диалог и не примирение. Это ультиматум. Он звучит так: "Если вы не сделаете так, как мы хотим, мы будем вас убивать», - сказал Зеленский, добавив: «Они нам завязывают руки, отрезают язык, а потом говорят, что готовы к диалогу».