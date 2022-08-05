Лидер «Ленинграда» Шнуров и «повар Путина» Пригожин приехали в подконтрольное «ЛНР» Ирмино

Ирмино. Фото: соцсети

На подконтрольную группировке «ЛНР» территорию приехали россияне — певец Сергей Шнуров, бизнесмен Евгений Пригожин и актер Георгий Болонев.



Болонев на своей странице в соцсети выложил фото с Шнуровым и Пригожиным из оккупированного Ирмино Луганской области. Втроем они позировали у памятника «Творцам стахановского движения».

«Нахожусь в прекрасном месте. Готовимся к новому фильму», — подписал фото актер.



Также «власти» Кадиевки (до декоммунизации — Стаханов) сообщили о том, что Шнуров, Пригожин и Болонев посетили город. Их назвали «неожиданными гостями».

Сергей Шнуров — российский певец, лидер группы «Ленинград».



Евгения Пригожина называют «поваром Путина», так как его компания поставляет питание для управления делами президента РФ. Также Пригожина связывают с неформальной частной военной компанией «Вагнера». Сам Путин отрицает связь с Пригожиным и ЧВК «Вагнера».



Георгий Болонев снимался, в частности, в фильме «Турист» о российских военных в Центральной Африканской Республике. Там находятся сотрудники ЧВК «Вагнера». Как отмечает «BBC News | Русская служба», фильм мог получить финансирование как раз через структуры Пригожина.



«Бизнесмен не первый раз спонсирует пропагандистские фильмы на тему военных конфликтов, в которых участвует Россия или ЧВК», — говорится в сообщении.