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«Повар Путина» Пригожин приехал в «ЛНР»

Обновлено
05 августа 2022, 16:01

«Повар Путина» Пригожин приехал в «ЛНР»

Ирмино. Фото: соцсети Ирмино. Фото: соцсети

На подконтрольную группировке «ЛНР» территорию приехали россияне — бизнесмен Евгений Пригожин и актеры Георгий Болонев и Сергей Гарусов.

Болонев на своей странице в соцсети выложил фото с Пригожиным и Гарусовым из оккупированного Ирмино Луганской области. Втроем они позировали возле памятника «Творцам стахановского движения».

Обновлено. Сначала СМИ приняли Гарусова за певца Сергея Шнурова, но позже Болонев указал, что на фото его коллега актер Гарусов. Также сам Шнуров опроверг свое присутствие на снимке.

Как пишет Болонев, в Стаханове Гарусова тоже многие принимали за Шнурова.

«Нахожусь в прекрасном месте. Готовимся к новому фильму», — подписал фото актер.

Также «власти» Кадиевки (до декоммунизации — Стаханов) сообщили о том, что Шнуров, Пригожин и Болонев посетили город. Их назвали «неожиданными гостями».

Сергей Шнуров — российский певец, лидер группы «Ленинград».

Евгения Пригожина называют «поваром Путина», так как его компания поставляет питание для управления делами президента РФ. Также Пригожина связывают с неформальной частной военной компанией «Вагнера». Сам Путин отрицает связь с Пригожиным и ЧВК «Вагнера».

Георгий Болонев снимался, в частности, в фильме «Турист» о российских военных в Центральной Африканской Республике. Там находятся сотрудники ЧВК «Вагнера». Как отмечает «BBC News | Русская служба», фильм мог получить финансирование как раз через структуры Пригожина.

«Бизнесмен не первый раз спонсирует пропагандистские фильмы на тему военных конфликтов, в которых участвует Россия или ЧВК», — говорится в сообщении.

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