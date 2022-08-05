У Шнурова заперечують поїздку до окупованого міста Луганщини

У групі «Ленінград» заперечують приїзд лідера Сергія Шнурова до окупованого міста Ірміно Луганської області. Прес-секретар групи Дмитро Гугучкін заявив російським ЗМІ, що фото із Шнуровим в окупованому регіоні – підроблене.



«Ми бачили, що навіть якусь фотографію приліпили. Фотошопом може скористатися навіть дитина в наш час. Як ви пам'ятаєте, гурт був у відпустці останнім часом, Сергій був за кордоном, як усім уже відомо. Зараз у нас корпоративний захід у Туреччині. Ми зараз тут по роботі. І Сергій фізично просто не міг бути ні в Росії, ні в ЛНР», – сказав Гугчкін.



Раніше актор Георгій Болоньов на своїй сторінці в соцмережі виклав фото зі Шнуровим та Пригожиним із окупованого Ірміно Луганської області. Утрьох вони позували біля пам'ятника «Творцям стаханівського руху».

Сергій Шнуров – російський співак, лідер гурту «Ленінград».



Євгена Пригожина називають «кухарем Путіна», оскільки його компанія постачає харчування для керування справами президента РФ. Також Пригожина пов'язують із неформальною приватною військовою компанією «Вагнера». Сам Путін заперечує зв'язок із Пригожиним та ПВК «Вагнера».



Георгій Болоньов знімався, зокрема, у фільмі «Турист» про російських військових у Центральній Африканській Республіці. Там перебувають співробітники ПВК "Вагнера". Як зазначає BBC News | Російська служба», фільм міг отримати фінансування саме через структури Пригожина.



«Бізнесмен не вперше спонсорує пропагандистські фільми на тему військових конфліктів, у яких бере участь Росія чи ПВК», — йдеться у повідомленні.