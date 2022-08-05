«Кухар Путіна» Пригожин приїхав до «ЛНР»

Оновлено
05 серпня 2022, 16:01

«Кухар Путіна» Пригожин приїхав до «ЛНР»

Ірміно. Фото: соцмережі Ірміно. Фото: соцмережі

На підконтрольну угрупованню «ЛНР» територію приїхали росіяни — бізнесмен Євген Пригожин та актори Георгій Болонєв та Сергій Гарусов.

Болонєв на своїй сторінці в соцмережі виклав фото з Пригожиним та Гарусовим з окупованого Ірміно Луганської області. Утрьох вони позували біля пам'ятника «Творцям стаханівського руху».

Оновлено. Спочатку ЗМІ прийняли Гарусова за співака Сергія Шнурова, але пізніше Болонєв вказав, що на фото саме його колега актор Гарусов. Також сам Шнуров заперечив свою присутність на знимку.

Як пише Болонєв, в Стаханові Гарусова теж багато хто приймав за Шнурова.

«Знаходжуся в чудовому місці. Готуємось до нового фільму», — підписав фото актор.

Євгена Пригожина називають «кухарем Путіна», оскільки його компанія постачає харчування для управління справами президента РФ. Також Пригожина пов'язують із неформальною приватною військовою компанією «Вагнера». Сам Путін заперечує зв'язок із Пригожиним та ПВК «Вагнера».

Георгій Болонєв знімався, зокрема, у фільмі «Турист» про російських військових у Центральній Африканській Республіці. Там перебувають співробітники ПВК «Вагнера». Як зазначає «BBC News | Російська служба», фільм міг отримати фінансування саме через структури Пригожина.

«Бізнесмен не вперше спонсорує пропагандистські фільми на тему військових конфліктів, в яких бере участь Росія чи ПВК», — йдеться у повідомленні.

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