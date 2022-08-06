Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Били по городам в относительном тылу: В Донецкой ОВА показали последствия обстрелов

06 августа 2022, 12:10

Били по городам в относительном тылу: В Донецкой ОВА показали последствия обстрелов

Последствия обстрелов Донецкой области. Фото: ОВА Последствия обстрелов Донецкой области. Фото: ОВА

Этой ночью российские войска вели интенсивные обстрелы на Донецком направлении и нанесли удары по городам в относительном тылу. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

«После полуночи россияне дважды обстреляли Константиновку, уничтожив подъезд в многоэтажке. Спасатели вытащили из-под завалов и из заблокированных квартир семь человек. Еще одним обстрелом россияне повредили школу, без пострадавших», — отметил руководитель области.

По его словам, ночь также прошла напряженно в Авдеевской, Марьинской и Очеретинской громадах. В Красногоровке повреждены пять частных домов, в Первомайском снаряды попали рядом с магазином.

«Ракетный удар россияне нанесли по Курахово — попали в школу и жилые дома. Еще одну школу повредили в пгт Кураховка. Под российские обстрелы попала Дружковка: повреждены пять жилых домов», — проинформировал глава ОВА.

По информации ГУ ГСЧС в Донецкой области, в Константиновке в пятиэтажном доме произошло разрушение межэтажных перекрытий со второго по пятый этажи в третьем подъезде. Спасатели деблокировали и вытащили из-под завалов мужчину и женщину. Также из заблокированных квартир по лестницам вывели пять человек.

Читайте также:

В Константиновке из-за удара армии РФ разрушена жилая пятиэтажка

Ранее Кириленко сообщал о том, что на подконтрольной украинским властям части Донецкой области от обстрелов со стороны российских войск за сутки погибли пять мирных жителей. 14 человек были ранены.

Еще по теме

Места
Константиновка
Прочее
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:14
Собирают тюремные клетки: В Мариуполе готовятся к «суду» над украинскими военнопленными
12:58
Есть серьезные риски в работе Запорожской АЭС — заявление «Энергоатома»
10:45
«ДНР» сообщила, что в Донецке погибли четыре человека
09:36
В оккупированной Макеевке — масштабный пожар, детонируют боеприпасы
00:52
Актера Гарусова приняли за музыканта Шнурова на оккупированной Луганщине
00:06
В Донецке горел ЖД вокзал. «Повар Путина» приехал в «ЛНР». Главное за день ►
21:40
«ДНР»: Минимум десять человек ранены при обстреле Куйбышевского района Донецка
20:49
У Шнурова отрицают поездку в оккупированный город Луганщины
20:10
Донецк и Макеевка под обстрелами, снаряд попал в автобус с пассажирами
19:32
Лондонский колледж музыки отстранил преподавателя за выступление в оккупированном Мариуполе
16:01
«Повар Путина» Пригожин приехал в «ЛНР»
15:38
В полицию поступило 67 заявлений жителей Луганщины о преступлениях за сутки
15:29
Забирали с рынков и остановок: В Луганске «военные» патрули принудительно мобилизуют мужчин
14:51
Сколько стоят овощи и фрукты: Житель Донецка показал покупки
14:34
Нужно оружие, должны немедленно освободить людей — ОП о деоккупации Юга страны
все новости
14:14
Собирают тюремные клетки: В Мариуполе готовятся к «суду» над украинскими военнопленными
13:31
Пески под Донецком контролируют ВСУ — Кириленко
12:58
Есть серьезные риски в работе Запорожской АЭС — заявление «Энергоатома»
12:10
Били по городам в относительном тылу: В Донецкой ОВА показали последствия обстрелов
11:46
Ночной ракетный удар по Николаеву: Пострадали семь микрорайонов, есть раненые
11:16
Оккупанты обстреляли 20 населенных пунктов в Донецкой области
10:45
«ДНР» сообщила, что в Донецке погибли четыре человека
10:10
Российская армия ведет наступление на Бахмут — сводка Генштаба
09:36
В оккупированной Макеевке — масштабный пожар, детонируют боеприпасы
09:09
Войска РФ обстреляли Днепропетровщину: Повреждены 11 многоэтажек, есть раненые
08:46
Российская армия обстреливает Донетчину: Пять человек погибли, 14 ранены
08:23
В Константиновке из-за удара армии РФ разрушена жилая пятиэтажка
00:52
Актера Гарусова приняли за музыканта Шнурова на оккупированной Луганщине
00:06
В Донецке горел ЖД вокзал. «Повар Путина» приехал в «ЛНР». Главное за день ►
23:56
Глава украинской Amnesty International увольняется после скандала
все новости
ВИДЕО
Били по городам в относительном тылу: В Донецкой ОВА показали последствия обстрелов
06 августа, 12:10
В оккупированной Макеевке — масштабный пожар, детонируют боеприпасы
06 августа, 09:36
В Донецке горел ЖД вокзал. «Повар Путина» приехал в «ЛНР». Главное за день ►
06 августа, 00:06

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты