Били по городам в относительном тылу: В Донецкой ОВА показали последствия обстрелов

Последствия обстрелов Донецкой области. Фото: ОВА

Этой ночью российские войска вели интенсивные обстрелы на Донецком направлении и нанесли удары по городам в относительном тылу. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



«После полуночи россияне дважды обстреляли Константиновку, уничтожив подъезд в многоэтажке. Спасатели вытащили из-под завалов и из заблокированных квартир семь человек. Еще одним обстрелом россияне повредили школу, без пострадавших», — отметил руководитель области.



По его словам, ночь также прошла напряженно в Авдеевской, Марьинской и Очеретинской громадах. В Красногоровке повреждены пять частных домов, в Первомайском снаряды попали рядом с магазином.



«Ракетный удар россияне нанесли по Курахово — попали в школу и жилые дома. Еще одну школу повредили в пгт Кураховка. Под российские обстрелы попала Дружковка: повреждены пять жилых домов», — проинформировал глава ОВА.

По информации ГУ ГСЧС в Донецкой области, в Константиновке в пятиэтажном доме произошло разрушение межэтажных перекрытий со второго по пятый этажи в третьем подъезде. Спасатели деблокировали и вытащили из-под завалов мужчину и женщину. Также из заблокированных квартир по лестницам вывели пять человек.

Ранее Кириленко сообщал о том, что на подконтрольной украинским властям части Донецкой области от обстрелов со стороны российских войск за сутки погибли пять мирных жителей. 14 человек были ранены.