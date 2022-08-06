Били по містах у відносному тилу: У Донецькій ОВА показали наслідки обстрілів

06 серпня 2022, 12:10

Били по містах у відносному тилу: У Донецькій ОВА показали наслідки обстрілів

Наслідки обстрілу Донецької області. Фото: ОВА Наслідки обстрілу Донецької області. Фото: ОВА

Цієї ночі російські війська вели інтенсивні обстріли на Донецькому напрямку та завдали ударів по містах у відносному тилу. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Після опівночі росіяни двічі обстріляли Костянтинівку, знищивши під'їзд у багатоповерхівці. Рятувальники витягли з-під завалів та із заблокованих квартир семеро людей. Ще одним обстрілом росіяни пошкодили школу, без потерпілих», — зазначив керівник області.

За його словами, ніч також пройшла напружено в Авдіївській, Мар'їнській та Очеретинській громадах. У Красногорівці пошкоджено п'ять приватних будинків, у Первомайському снаряди влучили поряд із магазином.

«Ракетного удару росіяни завдали по Кураховому — влучили у школу та житлові будинки. Ще одну школу пошкодили у смт Курахівка. Під російський обстріл потрапила Дружківка: пошкоджено п'ять житлових будинків», — поінформував очільник ОВА.

За інформацією ГУ ДСНС у Донецькій області, у Костянтинівці у п'ятиповерховому будинку сталася руйнація міжповерхових перекриттів з другого по п'ятий поверхи у третьому під'їзді. Рятувальники деблокували та витягли з-під завалів чоловіка та жінку. Також із заблокованих квартир сходами вивели п'ять осіб.

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Раніше Кириленко повідомляв про те, що на підконтрольній українській владі частині Донецької області від обстрілів з боку російських військ за добу загинуло п'ять мирних жителів. 14 людей було поранено.

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